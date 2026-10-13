Ким Чен Ын похвастался ракетой, способной достичь США, перед возможной встречей с Трампом

США заговорили о возможной встрече с Пхеньяном, а Северная Корея в это время выставила ракету, способную достичь американской территории, и провела новые испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил открытие Музея оборонной революции. Его сопровождали супруга Ри Соль Чжу и дочь Чжу Э.

В музее представили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20". По данным государственного агентства KCNA, она способна достичь территории США.

Генеральный секретарь Корейского форума по обороне и безопасности Шин Чон-у обратил внимание на экспозицию возле пусковой установки ракеты. По его мнению, представленная конструкция может свидетельствовать об использовании нескольких боеголовок.

Рядом также была размещена карта мира с изображением заявленной дальности ракеты. Она охватывает территории за пределами материковой части США, включая Ближний Восток, Австралию и Южную Америку.

Демонстрация военных разработок состоялась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможной встрече с северокорейским лидером во время предстоящей поездки в Азию.

Зачем КНДР создала постоянный музей вооружения

По мнению аналитиков, открытие музея является частью более широкой кампании Ким Чен Ина, направленной на закрепление военных достижений режима.

Профессор Института исследований Дальнего Востока Университета Кеннам Лим Эул-Чуль отметил, что переход от временных выставок к постоянной экспозиции имеет символическое значение.

По его оценке, таким образом, северокорейские власти представляют развитие ядерного и ракетного потенциала как долговременное наследие правления Кима.

КНДР провела новые ракетные испытания

Помимо демонстрации вооружения Северная Корея сообщила об испытательном запуске тактической баллистической ракеты, который состоялся 12 октября.

По данным издания, испытание должно было подтвердить успешное техническое усовершенствование одного из ключевых компонентов ракеты.

В тот же день военные Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет в направлении моря у своего восточного побережья. По их данным, это был четвёртый ракетный запуск Северной Кореи в течение месяца.