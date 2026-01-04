Ким Чен Ын приказал почти втрое увеличить производство тактического управляемого оружия в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал производство тактического управляемого оружия на заводе по производству боеприпасов и дал указание расширить производственные мощности в 2,5 раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.
Ким Чен Ын отметил необходимость более инновационного планирования и рациональных систем для создания гибкой производственной системы, указав на затяжные недостатки в модернизации процесса сборки и поручив чиновникам пересмотреть общие планы строительства и модернизации предприятий по производству боеприпасов в этом году.
"Наша военная промышленность должна тщательно организовывать производство и техническую модернизацию, чтобы соответствовать нынешней ситуации и обеспечить одновременно текущее производство боеприпасов и модернизацию линий производства", - отметил он.
По его словам, изготовленное в Северной Корее тактическое управляемое оружие обладает высокой огневой мощностью и должно полностью заменить системы залпового огня, которые сейчас находятся на вооружении армии.
Лидер КНДР подчеркнул, что начало перевооружения воинских частей новыми видами оружия должно начаться уже в первой половине этого года.
Ким Чен Ын также отметил необходимость расширения текущих производственных мощностей примерно в 2,5 раза, чтобы удовлетворить потребности подразделений в военной технике, определенные Министерством обороны и Генеральным штабом.
Напомним, ранее мы сообщали, что КНДР намерена продолжить развитие ракетного потенциала в течение следующих пяти лет, что отражает стратегию укрепления военного сдерживания и модернизации оборонной промышленности страны.
Недавно КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Также Северная Корея строит свою первую атомную подводную лодку, которая оснащена стратегическими управляемыми ракетами.