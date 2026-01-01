Ким Чен Ын направил новогоднее обращение солдатам КНДР, воюющим на стороне РФ в Украине

Диктатор КНДР Ким Чен Ын направил новогоднее поздравление северокорейским военным, которые воюют на стороне России в войне против Украины. Он назвал их "гордостью страны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет информагентство, Ким Чен Ын поздравил солдат, участвующих в боевых действиях против Украины с новым годом и назвал их "самой большой силой, гордостью и крепкой опорой" страны.
Также лидер КНДР заявил, что с нетерпением ждет их возвращения домой.
"Будьте смелыми. За вами Пхеньян и Москва", - сказал Ким в своем обращении.
Кроме того, издание проинформировало, что северокорейский диктатор получил новогодние поздравительные открытки от ряда глав государств, в частности от главы Китая Си Цзиньпина и его жены.
Хотя имя Си Цзиньпина в сообщении прямо не упоминалось, а дополнительные детали не разглашались.
Напомним, по имеющимся данным, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.
В то же время, по оценке британской разведки, более половины военнослужащих КНДР, привлеченных к поддержке РФ в войне против Украины, могли погибнуть или получить ранения во время боев в Курской области.
Это стало первым зафиксированным случаем непосредственного участия северокорейских подразделений в наступательных действиях против Украины.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о полной поддержке России, а российский диктатор Владимир Путин публично отмечал северокорейских солдат, воюющих против Украины.
