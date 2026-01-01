Ким Чен Ын направил новогоднее обращение солдатам КНДР, воюющим на стороне РФ в Украине

Как пишет информагентство, Ким Чен Ын поздравил солдат, участвующих в боевых действиях против Украины с новым годом и назвал их "самой большой силой, гордостью и крепкой опорой" страны.

Также лидер КНДР заявил, что с нетерпением ждет их возвращения домой.

"Будьте смелыми. За вами Пхеньян и Москва", - сказал Ким в своем обращении.

Кроме того, издание проинформировало, что северокорейский диктатор получил новогодние поздравительные открытки от ряда глав государств, в частности от главы Китая Си Цзиньпина и его жены.

Хотя имя Си Цзиньпина в сообщении прямо не упоминалось, а дополнительные детали не разглашались.