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Ким Чен Ын хочет создать "самую сильную ядерную силу в мире", - Reuters

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Северная Корея, Воскресенье 27 ноября 2022 02:32
Ким Чен Ын хочет создать "самую сильную ядерную силу в мире", - Reuters Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Антон Малиновский

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что хочет создать сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.

Об этом заявляют государственные СМИ Северной Кореи, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

После испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Hwasong-17" Ким Чен Ын заявил, что будет противостоять ядерным угрозам США посредством ядерного оружия.

Также он сказал, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государству и народу, а конечная цель – "обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке".

Новую ракету он назвал "самым сильным в мире стратегическим оружием" и добавил, что северокорейские ученые совершили "скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты".

Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее 17 ноября Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

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Ким Чен Ын Ядерное оружие
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