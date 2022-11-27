Ким Чен Ын хочет создать "самую сильную ядерную силу в мире", - Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что хочет создать сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.
Об этом заявляют государственные СМИ Северной Кореи, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
После испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Hwasong-17" Ким Чен Ын заявил, что будет противостоять ядерным угрозам США посредством ядерного оружия.
Также он сказал, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государству и народу, а конечная цель – "обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке".
Новую ракету он назвал "самым сильным в мире стратегическим оружием" и добавил, что северокорейские ученые совершили "скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты".
Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее 17 ноября Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.
До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.
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