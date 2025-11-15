ua en ru
Каким будет курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкиров

Украина, Суббота 15 ноября 2025 07:00
Каким будет курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкиров Фото: Курс доллара и евро почти не изменится на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Тарас Лесовой, Юрий Крохмаль

На валютный рынок продолжают давить факторы энергетической безопасности и неопределенности относительно финансирования Украины в 2026 году.

Изменится ли курс на межбанковском на наличном рынках под влиянием этих факторов 17-23 ноября - в материале РБК-Украина.

Весь ноябрь экономическая ситуация в целом и валютный рынок в частности продолжают ощущать на себе влияние проблем в энергетике, которые сдерживают спрос и развитие производства.

Дополнительным вызовом является обеспечение международной финансовой поддержки Украины в 2026 году, сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовый рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка".

Финансовые транши от партнеров в течение последних трех лет помогали сохранять бюджетное равновесие и сдерживать девальвационные риски. "В случае задержек с поступлением средств, нагрузка на валютный рынок возрастет", - говорит собеседник.

Какого курса ожидать на межбанковском рынке

В течение 17-23 ноября по результатам торгов на межбанковском валютном рынке курс купли-продажи доллара может колебаться в диапазоне 41,8-42,2 гривны, сказал Лесовой.

Эксперт добавил, что НБУ будет продолжать активные интервенции на рынок для сглаживания курса, объем таких операций не будет превышать 600-800 миллионов долларов за всю следующую неделю.

Еще одну оценку курса предоставил Юрий Крохмаль, руководитель по продажам "Банка Авангард". Межбанковский курс на следующей неделе будет колебаться в пределах 41,9-42,15 гривен (при активном участии НБУ в торгах), отметил он и добавил, что похоже, что этот диапазон соответствует текущему видению регулятора равновесного курса.

"Поэтому, вероятно, ближайшие недели можно ожидать умеренной волатильности именно в этих пределах", - сказал Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина.

Курс евро на межбанковском рынке 17-23 ноября может колебаться в диапазоне 48-49,5 гривен, прогнозирует Тарас Лесовой.

Сколько будет стоить валюта на наличном рынке

Доллар в кассах банков и обменных пунктах на следующей неделе будет находиться в диапазоне 41,8-42 гривны (купля-продажа), а евро - 48-49,5 гривен, по прогнозу Лесового.

Эксперт также приводит прогнозные значения разницы курса купли-продажи доллара в кассах коммерческих банков - 0,5-0,6 гривен и обменных пунктах - 0,6-1 гривна. Разница курсов для европейской валюты на следующей неделе в банках может достигать 0,8-1 гривны и 1-1,3 гривны в обменниках.

Тарас Лесовой сказал, на сегодня гривна имеет достаточно факторов поддержки. "В ближайшие недели курс будет оставаться стабильным, а панических настроений среди населения пока не наблюдается", - резюмировал эксперт.

Напомним, 14 ноября торги на межбанковском рынке закрылись на отметках 42,01-41,04 гривны за доллар (купля-продажа) и 48,84-48,86 гривен за евро. В обменных пунктах доллар покупали в среднем за 41,72 гривны, а евро - за 48,61 гривну.

На 17 ноября НБУ снизил официальный курс доллара лишь на 2 копейки по сравнению со значением 14 ноября - до 42,04 гривны, курс евро Нацбанк уменьшил на 10 копеек - до 49,98 гривен.

Ранее в "Ощадбанке" прогнозировали, что обменный курс доллара до конца года будет колебаться в диапазоне 41,5-42,7 гривен, а аналитики инвестиционной компании Dragon Capital отметили, что курс не должен пересечь отметку 43 гривны.

