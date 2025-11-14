ua en ru
НБУ немного опустил курс доллара на 17 ноября

Украина, Пятница 14 ноября 2025 17:15
НБУ немного опустил курс доллара на 17 ноября
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 17 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0423 гривен за 1 доллар (-0,02 грн).

Официальный курс евро составляет 48,9835 гривен за 1 евро (-0,10 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 42,01-42,04 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 13 ноября.

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 13 ноября снизился на 1 копейку до 42,26 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 6 копеек – до 49,22 гривен.

Осенняя девальвация гривны

Официальный курс гривны к доллару с начала октября снизился на 2,2%, за период с 1 октября по 17 ноября стоимость доллара увеличилась с 41,14 до 42,04 гривен. При этом, курс евро остается относительно стабильным. За этот же период евро подорожало на 1,4% - 48,98 гривен.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке с 1 октября по 14 ноября снизился на почти 2% - с 41,22 - 41,25 (курс покупки и продажи) до 42,01 – 42,04 гривны.

Тем не менее, директор корпоративного анализа инвестиционной компании ICU Александр Мартыненко в прогнозе от 12 ноября сообщил, что на сегодня гривна – стабильная, так как НБУ свои интервенциями на межбанковском рынке удовлетворил избыточный спрос.

Также международная финансовая помощь обеспечивает НБУ рекордны количеством резервов. Эту помощь может усилить репарационный кредит от стран ЕС размером 140 млрд долларов.

"Согласно нашим оценкам, резервы НБУ на конец этого и в следующем году превысят 50 млрд долларов", - сказал Александр Мартыненко.

