Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Что влияет на курс доллара

Замедление экономической активности и рост цен, вызванные проблемами в энергетике станут главными рисками для валютного рынка в начале декабря, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. К этому добавляется и сезонное оживление спроса на наличную валюту

"Бизнес и население в конце года активнее осуществляют расчеты в гривне, что усиливает давление на курс", - пояснил банкир в комментарии РБК-Украина.

Политическая ситуация также сказывается на валютном рынке и усиливает социальное напряжение, отметил Лесовой. Оказывает давление на курс также неопределенность с международной финансовой поддержкой на 2026 год, добавил банкир.

"Ситуация на фронте только усиливает эти настроения", - пояснил Лесовой.

В то же время НБУ держит ситуацию под контролем, успокоил эксперт. Межбанк остается главным ориентиром для наличного рынка, а регулятор выходит на рынок и при необходимости продает или покупает валюту.

"Благодаря контролируемому регулированию НБУ фактически определяет направление движения курса", - отметил финансист.

Стабильная учетная ставка также поддерживает гривну. По оценке Лесового, ее сохранение стимулирует рост уровня депозитов, а высокая доходность вкладов помогает компенсировать инфляционные риски.

"Вероятно, в декабре монетарный комитет сохранит действующие параметры политики - это будет свидетельствовать о контролируемости ситуации", - сказал банкир.

По итогам года инфляция может опуститься до 9,2–9,5%, а доллар – удержаться ниже 43 гривен, прогнозирует специалист.

Каким будет курс доллара

В течение 1–7 декабря, по прогнозу Лесового, курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 42,2-42,7 гривны, а евро - 48-49,75 гривны. На наличном рынке эксперт ожидает почти такие же показатели: 42,3-42,8 гривны за доллар и 48-49,75 гривны за евро.

Ежедневные колебания курса, по оценке эксперта, будут оставаться умеренными: до 5–15 копеек на межбанке, до 10–20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках.

Разница между курсами покупки и продажи в банках составит до 50–60 копеек для доллара и до 80 копеек –1 гривны для евро. В обменных пунктах спред может достигать 60 копеек – 1 гривны для доллара и до 1–1,3 гривны для евро.

На наличном рынке разница курсов покупки, по прогнозу Лесового, составит 20–30 копеек за доллар в банках и 30–50 копеек в обменниках. Для евро эти показатели будут в пределах 30–50 и 50–70 копеек соответственно.

Разница курсов продажи будет ниже: 10–20 копеек за доллар и 20–30 копеек за евро в банках, а также 30–50 копеек за доллар и до 50 копеек за евро в обменниках.

Средняя разница между безналичным и наличным сегментами, по подсчетам эксперта, составит всего 10–15 копеек. Недельные отклонения курса не превысят 1–1,5% от уровня начала недели.