ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На связи с дронами: инновационный боеприпас "Краснополь" россиян раскрыли в ГУР

12:15 06.04.2026 Пн
2 мин
Какую дальность имеет инновационный боеприпас "Краснополь"?
aimg Константин Широкун
На связи с дронами: инновационный боеприпас "Краснополь" россиян раскрыли в ГУР Фото: инновационный боеприпас "Краснополь" для САУ раскрыли в ГУР (wikimedia.org)

В ГУР раскрыли детали о российском инновационном боеприпасе "Краснополь-М2", который умеет "общаться" с беспилотниками для более точного наведения на цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Читайте также: Опасность для всей Украины: в ГУР "рассекретили" новейшую ракету РФ

Отмечается, что разработчиком и основным производителем боеприпаса является "Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

В начале апреля структура публично сообщила об очередных поставках этих снарядов для применения в войне против Украины.

"Краснополь" - это 152-мм управляемый осколочно-фугасный боеприпас, который применяется из самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация", а также буксируемых "Мста-Б" и Д-20. Наведение осуществляется по лазерной подсветке цели - с наземных комплексов или с помощью БпЛА, в частности "Орлан-30" и "Гранат-4".

Выстрел "Краснополь-М2" включает управляемый осколочно-фугасный снаряд 3ОФ95, метательный заряд и специальную упаковку. В зависимости от модификации системы и заряда дальность поражения составляет более 20 километров.

В рамках обновления на сайте ГУР также обнародовано строение снарядов, а также перечень из 17 предприятий, привлеченных к их производству. Пять из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров, несмотря на участие в изготовлении ключевых компонентов, в частности элементов системы наведения, электродвигателей рулевых приводов и взрывателей боевой части.

Напомним, в ГУР ранее раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем, который способен лететь со скоростью до 600 км/ч.

Также ранее эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

