Курс доллара Экономика Авто Tech

В километре от ЗАЭС. МАГАТЭ сообщило о новой серии обстрелов

Фото: Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В понедельник, 6 октября, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Их расстояние от периметра станции составляет 1,25 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х.

В официальном заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси говорится, что в районе окрестностей ЗАЭС зафиксировано несколько серий входящих и исходящих обстрелов.

"Две серии попали в 1,25 км от периметра станции. Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на ЗАЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения", - говорится в сообщении.

 

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Гросси сообщил, что постоянно обсуждает с Украиной и РФ предложения по восстановлению внешнего электроснабжения. В течение последних дней ЗАЭС использовала аварийное резервное электроснабжение.

Отметим, с 23 сентября на Запорожской АЭС зафиксирован десятый блэкаут с начала полномасштабной войны. Из строя вышла последняя внешняя линия электропередач, которая соединяла станцию с украинской энергетической системой.

При этом российские захватчики препятствуют восстановлению электроснабжения. В Международном агентстве по атомной энергии обратили внимание, что эта ситуация создает угрозу ядерной аварии.

РБК-Украина ранее писало, что в Госатомрегулирования заявили, что температура воды в реакторах возрастет, если не восстановить внешнее энергоснабжение ЗАЭС. Это может привести к ядерной аварии.

Запорожская АЭСМАГАТЭВойна в Украине