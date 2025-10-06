В километре от ЗАЭС. МАГАТЭ сообщило о новой серии обстрелов

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Гросси сообщил, что постоянно обсуждает с Украиной и РФ предложения по восстановлению внешнего электроснабжения. В течение последних дней ЗАЭС использовала аварийное резервное электроснабжение.

Отметим, с 23 сентября на Запорожской АЭС зафиксирован десятый блэкаут с начала полномасштабной войны. Из строя вышла последняя внешняя линия электропередач, которая соединяла станцию с украинской энергетической системой.

При этом российские захватчики препятствуют восстановлению электроснабжения. В Международном агентстве по атомной энергии обратили внимание, что эта ситуация создает угрозу ядерной аварии.

РБК-Украина ранее писало, что в Госатомрегулирования заявили, что температура воды в реакторах возрастет, если не восстановить внешнее энергоснабжение ЗАЭС. Это может привести к ядерной аварии.