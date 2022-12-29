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В нескольких районах Киевской области обнаружили обломки сбитых ракет (фото)

Фото: в Киевской области обнаружили обломки сбитых ракет (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области обломки сбитых российских ракет обнаружили в нескольких районах. Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

"Части крылатых ракет врага обнаружили на полях рядом с населенными пунктами. Правоохранители проводят осмотр места событий и фиксируют преступления России", - отметил он.

Фото: в Киевской области обнаружили обломки сбитых ракет (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, сегодня во время массовой атаки силы ПВО сбили все 16 ракет, которые россияне выпустили по Киеву.

Всего сегодня оккупанты атаковали Украину 69 ракетами, из них 54 - сбили украинские защитники.

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