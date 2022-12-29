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У кількох районах Київської області виявили уламки збитих ракет (фото)

Фото: у Київській області виявили уламки збитих ракет (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області уламки збитих російських ракет виявили у декількох районах. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

"Частини крилатих ракет ворога знайшли на полях поряд із населеними пунктами. Правоохоронці проводять огляд місця подій та фіксують злочини Росії", - зазначив він.

Фото: у Київській області виявили уламки збитих ракет (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, сьогодні під час масової атаки сили ППО збили всі 16 ракет, які росіяни випустили по Києву.

Всього сьогодні окупанти атакували Україну 69 ракетами, з них 54 - збили українські захисники.

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