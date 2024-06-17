"Укрэнерго" сократило время отключений света до вечера

"Укрэнерго" уменьшило время отключений света до вечера из-за снижения потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

Как отмечается в сообщении, сегодня, 17 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений: с 8:00 до 24:00.

"Уменьшено время применения большего объема ограничений: две очереди одновременно будут применены с 19.00 до 22.00", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, причина - снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

"Информацию о том, какие именно очереди и когда будут отключаться в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - сообщили в "Укрэнерго".