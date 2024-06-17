"Укрэнерго" сократило время отключений света до вечера
"Укрэнерго" уменьшило время отключений света до вечера из-за снижения потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Как отмечается в сообщении, сегодня, 17 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений: с 8:00 до 24:00.
"Уменьшено время применения большего объема ограничений: две очереди одновременно будут применены с 19.00 до 22.00", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, причина - снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.
"Информацию о том, какие именно очереди и когда будут отключаться в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - сообщили в "Укрэнерго".
Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут быть более жесткими из-за того, что до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме. Это связано с ремонтом на энергоблоках АЭС.
В то же время Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии. Это позволит расширить круг потребителей, охватываемых графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.