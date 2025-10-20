В нескольких областях Украины частично пропал свет: что известно

В Черниговской, Киевской и Харьковской областях вечером в понедельник, 20 октября, частично исчезла электроэнергия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Черниговоблэнерго, городского головы Славутича и Изюмской ГВА.
На уровне Черниговского региона произошло автоматическое обесточивание, город Славутич полностью остался без света. Кроме того, сообщается об отсутствии электроэнергии в разных районах Чернигова.
Городской голова Юрий Фомичев сообщил, что произошло попадание в объект энергетики. Он добавил, что специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения.
По его словам, водоканал переводят на резервное питание, поэтому вода скоро появится. Теплоснабжение детсадов, школ и больницы работает.
В "Укрэнерго" отметили, что северная часть Черниговщины без света из-за обстрела энергосистемы области. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, информационную тишину и находиться в безопасных местах.
Изюмская городская военная администрация сообщила, что часть громады осталась без света. Из-за отсутствия электроэнергии также возникают проблемы с водоснабжением города.
Отмечается, что проблема сейчас установлена, происходит поиск путей ее устранения.
Напомним, страна-агрессор в последние несколько недель нанесла серию массированных ударов дронами и ракетами по энергетике Украины. Кроме того, Россия продолжает наносить точечные удары по критической инфраструктуре.
Правительство создало Координационный штаб защиты энергетики для более оперативной ликвидации последствий обстрелов. Оно также приняло ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.
Отметим, что по состоянию на сейчас Киев уже направил на защиту инфраструктурных объектов 2,7 млрд гривен.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что массированные удары россиян свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блекаут.
В правительстве заявили, что готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов во время зимы 2025-2026 годов.