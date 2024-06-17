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В Одессе раздался взрыв, продолжается работа ПВО из-за ракетной атаки

Одесса, Понедельник 17 июня 2024 23:26
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В Одессе раздался взрыв, продолжается работа ПВО из-за ракетной атаки Фото: в Одессе были слышны взрывы во время воздушной тревоги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе сегодня поздно вечером, 17 июня, раздался взрыв во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесского городского голову Геннадия Труханова и спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"В городе слышен взрыв!" - рассказал одесский мэр в своем Telegram в 23:13.

Между тем стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны в регионе из-за вражеской атаки.

"Одесса. Идет боевая работа ПВО", - говорится в публикации Братчука в Telegram-канале.

Стоит отметить, что за несколько минут до этого в командовании Воздушных сил ВСУ объявили об угрозе применения противником баллистики для ударов. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей на юге страны.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с южного направления! Одесская область - в укрытие!" - рассказали военные.

В 23:21 в Воздушных силах заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

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Одесса ПВО Взрыв Ракетный удар
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