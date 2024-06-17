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Удар по пригороду Полтавы: количество пострадавших возросло, среди них двое детей

Полтавская область, Понедельник 17 июня 2024 17:04
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Удар по пригороду Полтавы: количество пострадавших возросло, среди них двое детей Иллюстративное фото: количество пострадавших в результате удара РФ по Полтавскому району возросло (Facebook)
Автор: Татьяна Степанова

Число пострадавших в результате вражеского удара по гражданской инфраструктуре Полтавского района возросло до 12 человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"Количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них двое детей", - написал Пронин.

По его словам, трое человек были госпитализированы.

Также Пронин сообщил, что в больнице умер гражданский мужчина, который получил ранения в результате вражеской атаки на прошлой неделе по Миргородскому району.

Удар по Полтавскому району 17 июня

Напомним, сегодня днем, 17 июня, российские захватчики ударили по Полтавскому району и попали в гражданскую инфраструктуру. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Как рассказал глава ОВА, в результате удара в Полтавском районе также повреждены электролинии, в результате чего без света остались 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

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