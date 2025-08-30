Нескольких мужчин 18-22 лет не выпустили из Украины: какие главные причины

В этом месяце мужчины в возрасте 18-22 лет получили возможность выезжать из Украины, однако не все смогли пересечь границу. Некоторым пограничники отказали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как пояснил Демченко, разрешение не касается тех граждан, которые занимают должность по государственной службе и которые подпадают под пункт 2.14 пересечения границы, таким гражданам по-прежнему разрешен выезд исключительно в служебную командировку.

"И за эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которая позволяет только в служебную командировку", - пояснил он.

В ГПСУ отметили, что для того, чтобы пересечь границу надо иметь:

заграничный паспорт,

военно-учетный документ или в бумажном, или в электронном виде - "Резерв+".

"Также есть несколько отказов из-за того, что люди находились в розыске. Потому что пограничники имеют доступ к системе "Оберіг", чтобы проверить, не уклоняются ли от обновления учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске", - подчеркнул Демченко.

"Массового побега" мужчин нет

Как пояснил спикер ГПСУ, отдельной статистики именно по этой возрастной категории пока нет.

"Но, конечно, уделяем внимание этой категории граждан, которым с 28 числа после вступления в силу изменений в правила пересечения границы предоставляется возможность выехать из Украины, это категория мужчин от 18 до 22 лет включительно. Анализ показывает, что массового ажиотажа, как к примеру особенно российские ресурсы пытаются подать, что это "массовый побег", этого не наблюдается", - пояснил он.

По словам Демченко, конечно категория молодых людей этого возраста с утра 28 августа присутствует на границе.

"Если 28 числа мы уделяли внимание наблюдению за выездом, то 29 числа мы также уделили внимание и въезду этой категории. Поэтому есть движение мужчин в возрасте 18-22 лет как на выезд, так и на въезд. На пассажиропоток это существенно не повлияло, фактически как был раньше, таким и остается", - подытожил он.