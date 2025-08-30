ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нескольких мужчин 18-22 лет не выпустили из Украины: какие главные причины

Украина, Суббота 30 августа 2025 15:59
UA EN RU
Нескольких мужчин 18-22 лет не выпустили из Украины: какие главные причины Фото: нескольких молодых людей не выпустили из Украины (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

В этом месяце мужчины в возрасте 18-22 лет получили возможность выезжать из Украины, однако не все смогли пересечь границу. Некоторым пограничники отказали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как пояснил Демченко, разрешение не касается тех граждан, которые занимают должность по государственной службе и которые подпадают под пункт 2.14 пересечения границы, таким гражданам по-прежнему разрешен выезд исключительно в служебную командировку.

"И за эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которая позволяет только в служебную командировку", - пояснил он.

В ГПСУ отметили, что для того, чтобы пересечь границу надо иметь:

  • заграничный паспорт,
  • военно-учетный документ или в бумажном, или в электронном виде - "Резерв+".

"Также есть несколько отказов из-за того, что люди находились в розыске. Потому что пограничники имеют доступ к системе "Оберіг", чтобы проверить, не уклоняются ли от обновления учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске", - подчеркнул Демченко.

"Массового побега" мужчин нет

Как пояснил спикер ГПСУ, отдельной статистики именно по этой возрастной категории пока нет.

"Но, конечно, уделяем внимание этой категории граждан, которым с 28 числа после вступления в силу изменений в правила пересечения границы предоставляется возможность выехать из Украины, это категория мужчин от 18 до 22 лет включительно. Анализ показывает, что массового ажиотажа, как к примеру особенно российские ресурсы пытаются подать, что это "массовый побег", этого не наблюдается", - пояснил он.

По словам Демченко, конечно категория молодых людей этого возраста с утра 28 августа присутствует на границе.

"Если 28 числа мы уделяли внимание наблюдению за выездом, то 29 числа мы также уделили внимание и въезду этой категории. Поэтому есть движение мужчин в возрасте 18-22 лет как на выезд, так и на въезд. На пассажиропоток это существенно не повлияло, фактически как был раньше, таким и остается", - подытожил он.

Выезд молодых людей за границу

Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.

Как уже отмечалось, такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ. Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

РБК-Украина писало, что с утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ
Новости
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим