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Деньги на жизнь или лекарства? Больной СМА Гусаков рассказал, куда тратит собранные средства

Четверг 19 июня 2025 14:37
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Деньги на жизнь или лекарства? Больной СМА Гусаков рассказал, куда тратит собранные средства
Автор: Татьяна Веремеева

Львовский активист Назарий Гусаков, который борется со спинальной мышечной атрофией (СМА) и регулярно собирает средства на лечение, ответил на подозрения в мошенничестве.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Львів".

Что случилось

Сомнения относительно его деятельности появились после того, как он отказался предоставить отчетность о потраченных донатах. В соцсетях начали распространять обвинения, что Гусаков мог нецелевым образом тратить средства. Сам активист эти подозрения отрицает. По его словам, лекарства он покупал, где только мог - иногда даже у людей, которые имели остатки препарата с истекшими сроками.

"Где-то какие-то мне банки, кто-то помогал... где-то были уже заканчивались даты... Но людям нужна реабилитация, как мне. Потому что одно Эврисди ничего не дает", - отметил он.

По данным Гусакова, городской совет Львова закупает для него 28 флаконов препарата в год, однако ему нужно не менее 40. Следовательно, ежегодно ему не хватает примерно 12 флаконов, и именно на них он собирает деньги.

"Никогда не разделял деньги": как Гусаков объясняет расходы

Активист признает, что часть средств использует не только на лекарства, но и на реабилитацию и быт. По его словам, он не разделял свои финансы на "личные" и "донаты".

"Я просто относился к тем средствам, как к помощи себе, чтобы как можно дольше жить", - заявил Гусаков.

Он также вспомнил, что деньги ему регулярно присылал анонимный донор - "покерист из Латвии", причем еще до открытия официального сбора на лекарства. Средства поступали на криптокошелек.

Состояние здоровья ухудшилось

Назарий добавил, что в последнее время его самочувствие значительно ухудшилось, однако продолжает бороться за жизнь.

Ранее он неоднократно выступал в поддержку пациентов с СМА и публично собирал средства на свое лечение в Украине и за рубежом.

Ранее РБК-Украина писало что, в соцсетях разразился скандал вокруг львовянина Назария Гусакова, который имеет тяжелое заболевание СМА и годами собирает средства на лечение. Его обвиняют в мошенничестве: подозрения вызвали отсутствие финансовых отчетов, повторное использование фото с лекарствами, а также упоминания об азартных играх.

Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что город обеспечивает Гусакова бесплатными лекарствами, но тот продолжает открытые сборы. Журналист Денис Бигус, который ранее поддерживал активиста, заявил о потере доверия и разочаровании.

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