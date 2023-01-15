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Число жертв в результате ракетного удара по Днепру возросло до 25

Фото: количество жертв в результате ракетного удара по Днепру возросло до 25 (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетного удара по дому в Днепре 15 января возросло до 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Среди погибших в результате российских обстрелов один ребенок.

Более 70 человек ранены. Из них более 40 госпитализированы, часть в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди погибших и травмированных есть дети.

"Эта трагедия - не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан в Украине. Каждое важное доказательство будет задукомментировано. Следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как непосредственно те, кто запускал ракеты, так и их командиры, отдавшие этот преступный приказ. Все российское военное руководство", - заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов.

По предварительным данным, оккупанты применили ракету Х22. Отмечается, что этот тип ракет приводит к величайшим человеческим жертвам, ведь ракета чрезвычайно неточная, имеет огромное отклонение. Следовательно, применение такого оружия по целям в густонаселенных районах - это однозначно военное преступление.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Параллельно происходят активные следственные действия - работают эксперты-криминалисты, прокуроры, следователи полиции и СБУ.

Напомним, что россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

Сегодня из-под завалов достали женщину. Сейчас разыскиваются 40 человек.

В результате обстрела было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

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