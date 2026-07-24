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Число жертв Эболы резко возросло, инфицированных становится все больше, - Reuters

06:46 24.07.2026 Пт
2 мин
Официальная статистика может отличаться от реальной цифры
aimg Юлия Маловичко
Число жертв Эболы резко возросло, инфицированных становится все больше, - Reuters Фото: количество смертей от Эболы превысило отметку 1000 (Getty images)
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В Демократической Республике Конго за последние две недели смертность и инфицированность от Эболы увеличилась почти на 67%, что свидетельствует о резком ухудшении ситуации со вспышкой опасного заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Института общественного здоровья ДР Конго, по состоянию на 23 июля количество подтвержденных смертей превысило 1000. Всего в стране подтверждено 2536 случаев заражения.

Еще 22 июля официально сообщалось о 999 летальных случаях, а несколько недель назад их было примерно на две трети меньше.

Издание напоминает, что нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Бундибугио, для которого пока не существует одобренных вакцин или методов лечения. По оценкам специалистов, летальность этого штамма может достигать около 40%.

Где распространена Эбола

Наибольшее количество случаев заражения фиксируют в восточных провинциях Итури и Северном Киве. Отмечается, что работу медиков осложняют приступы вооруженных группировок на востоке, нехватка медикаментов, атаки на медицинские учреждения и распространение дезинформации среди населения.

Поэтому отследить все контакты инфицированных не удается, что способствует дальнейшему распространению вируса.

В то же время соседняя Уганда, куда также попали частные случаи инфицирования, смогла локализовать вспышку. Новые случаи там не фиксировались с конца июня, а страна начала отсчет 42-дневного периода наблюдения, необходимого для официального объявления о завершении эпидемии.

Напомним, в июне стало известно о первом случае вируса Эбола в Европе. Его нашли у мужчины во Франции.

Как мы сообщали, в ВОЗ спрогнозировали, что новая вспышка Эболы в Африке рискует стать масштабнее эпидемии 2014 года.

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