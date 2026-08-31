Число жертв стихии в Гималаях возросло почти до 800 человек

Спасатели в Непале и Китае ищут тысячи пропавших людей после обвала ледника, повлекшего за собой катастрофический селевой поток в Гималаях. Число жертв возросло почти до 800, еще более 3000 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В среду горные долины и реки накрыли поток льда, камней и грязи, оставив после себя масштабные разрушения. Непальские власти сообщают о 781 погибшем и еще 2502 пропавших. С китайской стороны погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими.

Кроме того, в приграничном с Непалом тибетском районе не могут найти 261 иностранца из 23 стран. Красный Крест оценивает общее количество пострадавших более 90 тысяч человек.

Министр иностранных дел Китая назвал событие тяжелейшей трансграничной катастрофой последних лет для двух стран, а самую спасательную операцию - беспрецедентно сложной.

Горный рельеф Гималаев сильно усложняет поиск пропавших. В последние дни местным жителям и спасателям пришлось перебираться на возвышенности из-за нового подъема уровня реки Тришули после свежих осадков.

Работы неоднократно останавливали из-за опасений, что озеро, образовавшееся на границе Непала и Китая в результате обвала, повлечет за собой новую волну затопления. Хотя к субботнему вечеру этот водоем в основном удалось спустить, дроны уже обнаружили новый оползень ниже по течению, где формируется новый природный резервуар.

Поиск людей в туннелях

Особое внимание приковано к пяти гидроэнергетическим объектам, затопленным наводнением, - в частности, к комплексу Upper Trishuli, где, по имеющейся информации, в тоннеле могут находиться около 350 человек.

К операции привлекли около 10 тысяч непальских военных вместе со специалистами из Китая и Индии. В воскресенье армия доставила тяжелую технику в труднодоступное место, и спасатели начали расчищать завалы у входа в один из тоннелей.

"Очень сложно, потому что там много обломков, а делать подрывы, чтобы пробить путь, мы не можем", - объяснил глава непальской службы по чрезвычайным ситуациям. Власти страны обратились за международной помощью - нужны специалисты по спасательным работам в туннелях, ДНК-тестированию, оборудованию для хранения тел и судебно-медицинской идентификации.

Массовые захоронения

После дней безуспешных поисков родных в больницах и моргах власти Непала начали массовые захоронения сотен неопознанных жертв из-за риска быстрого разложения тел. В сотне километров от зоны бедствия, в округе Читван, выкопали могилы для тел, которые течение вынесло из пострадавшего региона.

Только за субботу похоронили 96 неопознанных людей, и еще более сотни планировали похоронить в воскресенье. Перед погребением у власти брали образцы ДНК и фиксировали места захоронений, чтобы впоследствии семьи все же могли узнать близких.

По словам полиции, более половины найденных тел невозможно идентифицировать - у части нет лица, кое-где сохранились только конечности или отдельные части тела.