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Количество жертв снежной бури в США возросло почти в два раза

Фото: количество жертв снежной бури в США возросло почти в два раза (twitter.com/NWSBUFFALO)
Автор: Константин Широкун

Зимний циклон, что охватил большую часть Соединенных Штатов, по состоянию на вторник унес жизни по меньшей мере 63 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

"Число погибших в результате масштабного зимнего циклона в США во вторник возросло до 63 человек, в то время как рекордно мощный снегопад заблокировал дороги, препятствуя спасательным операциям", – отмечается в сообщении спасателей.

Вчера федеральные власти подтвердили гибель 37 человек. Во вторник мэр города Баффало, штат Нью-Йорк, официально подтвердил еще семь новых смертельных случаев. Он отметил, что последний шторм, очевидно, был самым масштабным за последние 50 лет.

Также только за вторник снежная буря привела к отмене более 1300 авиарейсов, прежде всего, в Нью-Йорке и нескольких штатах на севере страны. В субботу было отменено более 3300 рейсов в США, почти 7500 - задержаны.

Напомним, вчера стало известно, что в США началась сильная снежная буря, из-за чего более миллиона жителей остались без света.

При этом американские СМИ еще сегодня сообщали о 27 погибших из-за бури.

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