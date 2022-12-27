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Кількість жертв снігової бурі у США зросла майже вдвічі

Фото: кількість жертв снігової бурі у США зросла майже вдвічі (twitter.com/NWSBUFFALO)
Автор: Константин Широкун

Зимовий циклон, що охопив більшу частину Сполучених Штатів, станом на вівторок забрав життя щонайменше 63 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

"Кількість загиблих внаслідок масштабного зимового циклону в США у вівторок зросла до 63 людей, тоді як рекордно потужний снігопад заблокував дороги, перешкоджаючи рятувальним операціям", – наголошується у повідомленні рятувальників.

Вчора федеральна влада підтвердила загибель 37 осіб. У вівторок мер міста Баффало, штат Нью-Йорк, офіційно підтвердив ще сім нових смертельних випадків. Він зазначив, що останній шторм, очевидно, був наймасштабнішим за останні 50 років.

Також лише за вівторок снігова буря призвела до скасування понад 1300 авіарейсів, насамперед у Нью-Йорку та кількох штатах на півночі країни. У суботу було скасовано понад 3300 рейсів до США, майже 7500 – затримано.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в США почалася сильна снігова буря, через що понад мільйон жителів залишилися без світла.

При цьому американські ЗМІ ще сьогодні повідомляли про 27 загиблих через бурю.

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