Количество жертв после обстрела Киева снова возросло: что известно на данный момент

По состоянию на день 28 августа количество погибших в Киеве в результате ночной атаки российских оккупантов возросло до 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Ткаченко отметил, что в Дарницком районе до сих пор продолжается поисково-спасательная операция, однако уже известно о 15 погибших, среди которых четверо - дети.
"Также среди пострадавших - 10 детей. Уточняем", - добавил он.
Заметим, что еще десять человек в результате вражеского обстрела считаются пропавшими без вести.
Напомним, что Россия уже более трех лет ведет полномасштабную войну против Украины, ежедневно нанося удары по городам и селам нашей страны.
Сегодняшняя ночь не стала исключением: после нескольких недель относительной тишины в столице, оккупанты совершили одну из крупнейших атак на Киев, применив значительное количество ракет и ударных дронов.
В Дарницком районе столицы вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов. Предварительно сообщается, что снаряд попал примерно на уровне третьего-четвертого этажа, вызвав значительные разрушения.
РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.
Из-за атаки движение на ряде ключевых улиц временно перекрыто. Пострадали гражданские объекты: жилые дома и инфраструктура, также есть раненые и погибшие.
Спасательные службы продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь обратился к международным партнерам, среди которых Китай и Венгрия, с призывом к решительной реакции на агрессию России.
Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.