В Турции создали комиссию для расследования последствий землетрясений

В Турции создали специальную комиссию, которая займется расследованием последствий разрушительных землетрясений в разных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Предполагается, что по результатам работы комиссии власти намерены определить, какие меры необходимо предпринять для повышения эффективности урбанизации городов.

Соответствующее решение принял парламент Турции. На первоочередном этапе новосозданный орган начнет работу в городе Кахраманмараш на юго-востоке страны. Это решение было поддержано всеми депутатами единогласно.

Ранее мы писали, что полиция Турции арестовала 188 человек, которые несут ответственность за разрушенные во время землетрясений здания.

Напомним, что в Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям.

Сообщается, что по последним данным, число жертв в результате землетрясений, поразивших Турцию и Сирию в начале этого месяца, превысило 50 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.