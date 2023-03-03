В Турции создали комиссию для расследования последствий землетрясений
В Турции создали специальную комиссию, которая займется расследованием последствий разрушительных землетрясений в разных регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Соответствующее решение принял парламент Турции. На первоочередном этапе новосозданный орган начнет работу в городе Кахраманмараш на юго-востоке страны. Это решение было поддержано всеми депутатами единогласно.
Предполагается, что по результатам работы комиссии власти намерены определить, какие меры необходимо предпринять для повышения эффективности урбанизации городов.
Ранее мы писали, что полиция Турции арестовала 188 человек, которые несут ответственность за разрушенные во время землетрясений здания.
Напомним, что в Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям.
Сообщается, что по последним данным, число жертв в результате землетрясений, поразивших Турцию и Сирию в начале этого месяца, превысило 50 тысяч человек.
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