Число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 40

Издание со ссылкой на обновленные данные Днепропетровской ОВА сообщает, что в настоящее время известно о 40 жертвах российской атаки по Днепру.

Напомним, 14 января россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

Вчера из-под завалов достали женщину. В результате обстрела было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

Правоохранители получили46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.

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