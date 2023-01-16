В Днепре уже 36 погибших, судьба более 30 человек до сих пор неизвестна
Фото: под завалами в Днепре нашли еще одного погибшего (t.me/dsns_telegram)
Под завалами жилого дома в Днепре найден еще один погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украина.
"По состоянию на 11:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 36 человек (из них 2 ребенка), травмированы 75 человек (из них 14 детей)", - говорится в сообщении.
В настоящее время получено 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.
Как сообщалось, 16 января в Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января. До этого было известно о 35 погибших. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.
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