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В Турции спасли девушку, 10 дней сидевшую под завалами

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Турция, Пятница 17 февраля 2023 00:44
В Турции спасли девушку, 10 дней сидевшую под завалами Фото: в Турции спасли девочку, которая 10 дней сидела под завалами (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Турции спасатели получили девушку, которая 248 часов после разрушительного землетрясения находилась под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Известно, что 17-летняя Алейна Олмез была спасена в Кахраманмараше, в недалеко от эпицентра одного из землетрясений. Она была ранена, однако она смогла продержаться 10 дней до того, как ее найдут спасители.

"Она выглядела здоровой. Она открывала и закрывала глаза", - сказал шахтер Али Акдоган. Он помогал в спасении.

Он расповел, что все работающие над ликвидацией последствий землетрясений радуются, когда удается достать из-под завалов кого-то живым. Даже если это животные.

Напомним, что по состоянию на 14 февраля было известно, что в Турции в результате произошедших 6 февраля землетрясений погибли 35 418 человек. При этом 105505 человек получили ранения.

Также стало известно, что турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.

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