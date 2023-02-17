В Турции спасли девушку, 10 дней сидевшую под завалами
В Турции спасатели получили девушку, которая 248 часов после разрушительного землетрясения находилась под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Известно, что 17-летняя Алейна Олмез была спасена в Кахраманмараше, в недалеко от эпицентра одного из землетрясений. Она была ранена, однако она смогла продержаться 10 дней до того, как ее найдут спасители.
"Она выглядела здоровой. Она открывала и закрывала глаза", - сказал шахтер Али Акдоган. Он помогал в спасении.
Он расповел, что все работающие над ликвидацией последствий землетрясений радуются, когда удается достать из-под завалов кого-то живым. Даже если это животные.
Напомним, что по состоянию на 14 февраля было известно, что в Турции в результате произошедших 6 февраля землетрясений погибли 35 418 человек. При этом 105505 человек получили ранения.
Также стало известно, что турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.