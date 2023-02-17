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В Турции на 278-ом часе после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

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Турция, Пятница 17 февраля 2023 23:34
В Турции на 278-ом часе после землетрясения из-под завалов спасли мужчину Фото: спасатели работают на обломках разрушенных построек, надеясь найти еще живыми людей (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

На 278 часов после стихийного бедствия, произошедшего в Турции, в районе Дефне в Хатае, во время интенсивной работы поисково-спасательных команд из-под обломков здания спасли 45-летнего Хокано Ясиноглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT-Haber.

Ясиноглу, которого бригады вытащили из-под завалов на 278 часов после землетрясения, доставили в больницу.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем Twitter написал заявление о состоянии здоровья потерпевшего.

"45-летнего Хакана Ясиноглу, оказавшегося под завалами в Хатае, спасли на 278-ом часе. Он в сознании. Первое медицинское вмешательство проводится в полевом госпитале. Каждый выход из-под обломков есть возрождение", - рассказал министр.

Напомним, также в Турции спасатели спасли девушку, которая 248 часов после разрушительного землетрясения находилась под завалами.

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