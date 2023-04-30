Число убитых и раненых детей из-за войны в Украине возросло

На утро воскресенья, 30 апреля, более 1432 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, 477 детей погибли и более 955 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В течение вчерашнего дня стало известно еще о двух погибших детях в г. Умань Черкасской области из-за разрушения подъезда многоэтажки, в который попала российская ракета 28 апреля. В результате этой атаки погибли 23 человека. Среди погибших - шесть детей", - говорится в сообщении.

Кроме этого:

28 апреля в результате обстрела оккупантами г. Николаев был ранен 11-летний мальчик;

29 апреля из-за обстрела врагом пгт Малотарановка Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

Как сообщалось, в субботу, 29 апреля, российские войска ночью атаковали Краматорск (Донецкая область) дронами-камикадзе. В результате атаки были ранены женщина и ребенок в поселке Малотарановка.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Из-за удара по многоэтажке погибли 23 человека - 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.

Кроме того, в ночь на 27 российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. Известно о 23 раненых и одном погибшем человеке. Среди раненых есть ребенок.