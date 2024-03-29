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Количество возвращенных ВСУ позиций превышает количество утраченных, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В последнее время количество возвращенных Силами обороны Украины позиций превышает количество утраченных.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, ситуация на фронте действительно сложная, однако на фронте она и не бывает другой.

"Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных", - заявил Сырский. 

Он отметил, что россиянам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях. 

"Его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", - подчеркнул он. 

 

Ситуация на фронте

По данным ISW, российская армия с начала наступательных операций в октябре 2023 захватила 505 квадратных километров территории Украины.

Последние несколько месяцев были сложными для ВСУ. В частности, 17 февраля этого года им пришлось уйти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения. Впоследствии россияне смогли захватить еще несколько населённых пунктов в районе города.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что Силам обороны удалось остановить продвижение российской армии.

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