Количество возвращенных ВСУ позиций превышает количество утраченных, - Сырский

По его словам, ситуация на фронте действительно сложная, однако на фронте она и не бывает другой.

"Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных", - заявил Сырский.

Он отметил, что россиянам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях.

"Его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", - подчеркнул он.