Кількість повернутих ЗСУ позицій перевищує кількість втрачених, - Сирський

За його словами, ситуація на фронті дійсно складна, проте на фронті вона й не буває іншою.

"Безумовно, кожний день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й кожного дня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених", - заявив Сирський.

Він зазначив, що росіянам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках.

"Його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", - підкреслив він.