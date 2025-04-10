Киев ночью атаковали десятки дронов, есть пострадавшие и разрушения, - КГВА

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на Киев в городе зафиксированы разрушения в двух районах. Также известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как пишет КГВА, вечером 9 апреля и в ночь на 10 апреля воздушная тревога продолжалась в течение 2 часов 2 минут (с 23:34 до 01:37). Также она объявлялась и с 07:01 до 07:26 из-за угрозы применения врагом баллистики.

Во время ночной атаки на подступах к Киеву было зафиксировано 30 дронов, 16 из которых уничтожила позже противовоздушная оборона (ПВО). Остальные же - были потеряны или покинули воздушное пространство столицы.

Фото: последствия атаки дронов на Киев (t.me/dsns_telegram)

Из-за атаки дронов, как сообщает ГСЧС, пострадали два района:

Дарницкий район : повреждены частные дома и автомобили, уничтожена одна из хозяйственных построек. Известно о двух пострадавших, одна из которых получила острую реакцию на стресс, а другая - множественные мелкие ранения правого предплечья.

: повреждены частные дома и автомобили, уничтожена одна из хозяйственных построек. Известно о двух пострадавших, одна из которых получила острую реакцию на стресс, а другая - множественные мелкие ранения правого предплечья. Голосеевский район: произошло возгорание складского помещения.

"Все пожары, вызванные атакой - ликвидированы. К тушению и ликвидации последствий были привлечены более 50 спасателей и 13 единиц специальной техники", - добавляет ГСЧС.