Количество жертв из-за авиаудара РФ по Сумам возросло

Фото: в Сумах погибли две женщины из-за авиаудара РФ по Сумам 30 августа (Getty Images)

До двух увеличилось количество жертв в Сумах после авиаудара по предприятию 30 августа. Из-под завалов достали тело женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области, Офис генпрокурора.

"На предприятии, по которому 30 августа 2024 оккупанты нанесли авиаудар, под завалами нашли тело 37-летней погибшей женщины", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным Офиса генпрокурора, количество пострадавших с травмами разной степени тяжести возросло до 11 человек.