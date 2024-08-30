ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество жертв из-за авиаудара РФ по Сумам возросло

Сумы, Пятница 30 августа 2024 12:55
UA EN RU
Количество жертв из-за авиаудара РФ по Сумам возросло Фото: в Сумах погибли две женщины из-за авиаудара РФ по Сумам 30 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

До двух увеличилось количество жертв в Сумах после авиаудара по предприятию 30 августа. Из-под завалов достали тело женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области, Офис генпрокурора.

"На предприятии, по которому 30 августа 2024 оккупанты нанесли авиаудар, под завалами нашли тело 37-летней погибшей женщины", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным Офиса генпрокурора, количество пострадавших с травмами разной степени тяжести возросло до 11 человек.

Обстрел Сум

30 августа российские войска, предположительно, КАБом атаковали предприятие по изготовлению упаковки для детского питания, соков. Начался пожар, пошел черный дым, началось задымление.

Позже в прокуратуре рассказали, что из-за обстрела Сум были ранены девять людей.

Потом появилась информация и о первой погибшей из-за авиаудара по Сумам. 48-летняя женщина умерла в больнице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Олещук сделал заявление о крушении F-16 и ответил на нападки Безуглой
Олещук сделал заявление о крушении F-16 и ответил на нападки Безуглой
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России