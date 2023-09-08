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Из-за обстрела Кривого Рога пострадали девять полицейских

Кривой Рог, Пятница 08 сентября 2023 11:57
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Из-за обстрела Кривого Рога пострадали девять полицейских Фото: из-за обстрела Кривого Рога пострадали девять полицейских (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ракетного обстрела Кривого Рога погиб работник полиции охраны, еще девять правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Девять работников полиции получили ранения, трех из них достали из-под завалов. Врачи оказывают всем медицинскую помощь", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что из-за ракетного удара также повреждены админздание полиции, служебный транспорт и расположенные рядом жилые дома.

Фото: последствия обстрелов Кривого Рога (t.me/mvs_ukraine)

При этом на месте продолжают работу спасатели и полицейские: следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и кинологи, патрульные.

Также развернут мобильный пункт приема граждан, куда люди могут обратиться за помощью и сообщить о повреждении имущества.

Обстрел Кривого Рога

Сегодня утром в Украине объявляли воздушная тревога. Воздушные силы сообщали об угрозе запуска российских ракет. Во время тревоги в Кривом Роге раздался взрыв.

Позже стало известно, что вражеская ракета попала в админздание, в котором, в частности, расположен отдел полиции. Из-за обстрела пострадали по меньшей мере 44 человека.

Больше о последствиях ракетной атаки по Кривому Рогу - читайте в материале РБК-Украина.

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Кривой Рог Министерство внутренних дел Украины полиция
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