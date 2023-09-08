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В Кривом Роге раздался взрыв

Днепр, Пятница 08 сентября 2023 09:16
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В Кривом Роге раздался взрыв Фото: взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области раздался 8 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв утром в пятницу, 8 сентября. В области объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - предупредил он.

Отметим, утром, 8 сентября, в Украине была объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе атаки ракетами. Тревога, в частности, была объявлена в 13 областях.

Напомним, российские оккупанты уже не раз обстреливали Кривой Рог Днепропетровской области, Например, 31 июля Россия ударила по городу двумя ракетами: одна атаковала учебное заведение, вторая попала в жилой дом, разрушив с 4 по 9 этаж. При разборе завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки.Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.

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