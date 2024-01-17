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Количество официальных безработных в Украине за год сократилось в два раза

Фото: безработных стало вдвое меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Показатель официальной безработицы в Украине упал в два раза. В декабре 2023 года насчитывалось 96,1 тысяч зарегистрированных безработных, в то время как год назад - 186,5 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

Уровень официальной безработицы в три раза ниже, чем до войны: декабре 2021 года он составлял 295,0 тысяч. Максимум за последние годы был зафиксирован в июне 2020 года (517,7 тысяч), когда из-за COVID упростили регистрацию. При этом в начале 2000-х безработными числились более 1 млн украинцев.

В декабре 2023 года среди 96,1 тысяч безработных 72,0 тысяч были женщинами.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год со 89,8 до 42,9 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в ноябре составляет 32,4 тысяч (год назад - 21,2 тысяч). Нагрузка на одно свободное место составляет 3,0.

Официальная и реальная безработица

По прогнозу Кабинета министров, уровень безработицы по методологии Международной организации труда, в 2024 году составит 18,7%, а количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет - 12,3 млн человек. Таким образом, будут искать работу более 2,5 млн человек.

Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

В то же время, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.

Максимальный размер пособия с 1 января составляет 11680 гривен.

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