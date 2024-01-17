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Кількість офіційних безробітних в Україні за рік скоротилася вдвічі

Фото: безробітних стало вдвічі менше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Показник офіційного безробіття в Україні впав у два рази. У грудні 2023 року налічувалося 96,1 тисячі зареєстрованих безробітних, тоді як рік тому - 186,5 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

Рівень офіційного безробіття втричі нижчий, ніж до війни: у грудні 2021 року він становив 295,0 тисяч. Максимум за останні роки було зафіксовано у червні 2020 року (517,7 тисяч), коли через COVID спростили реєстрацію. При цьому на початку 2000-х безробітними були понад 1 млн українців.

У грудні 2023 року серед 96,1 тисячі безробітних 72,0 тисячі були жінками.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 89,8 до 42,9 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у листопаді становить 32,4 тисячі (рік тому - 21,2 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 3,0.

Офіційне та реальне безробіття

За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році становитиме 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років – 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.

Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Водночас, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.

Максимальний розмір допомоги з 1 січня становить 11 680 гривень.

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