RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Число инцидентов с дронами в Германии уже измеряется сотнями, - Бундесвер

18:38 12.08.2026 Ср
2 мин
Военные фиксируют не только редкие дроны, но и целые их рои
aimg Мария Науменко
Фото: беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)

В Германии все чаще фиксируют полеты неизвестных беспилотников, а общее количество подобных инцидентов уже измеряется сотнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Представитель Оперативного командования Бундесвера заявил, что количество сообщений о замеченных дронах начало заметно расти после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В то же время, в последнее время такие сообщения стали регулярными.

"Количество сообщений о наблюдениях дронов, связанных с Бундесвером, значительно возросло и удерживается на стабильном уровне", - подчеркнул он.

В Бундесвере отметили, что в основном речь идет о единичных беспилотниках. В то же время военные иногда фиксируют и целые рои дронов.

Представитель Оперативного командования не стал раскрывать детали отдельных инцидентов или сообщать о них дополнительную информацию.

В Германии говорят и о более широких гибридных угрозах

Проблема с беспилотниками является лишь одной из составляющих более широкой ситуации безопасности, с которой сталкивается Германия.

В Бундесвере отметили, что страна каждый день имеет дело с разными формами гибридных угроз. Среди них – дезинформация, фейковые новости, кибератаки, шпионаж и диверсии.

При этом в немецком военном командовании не стали напрямую увязывать зафиксированные полеты беспилотников с конкретным государством.

Напомним, один из последних резонансных инцидентов произошел в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига. Работу аэродрома временно приостановили после того, как возле взлетной полосы обнаружили подозрительный дрон со взрывчаткой неподалеку от украинского грузового самолета Ан-124.

Впоследствии следователи нашли у места атаки антенну, а на дроне и взрывчатке - следы ДНК. Беспилотник, по данным следствия, специально модифицировался для атаки. Правоохранители также проверяют возможный российский след.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гибридная войнаДрониБундесвер