Кількість інцидентів з дронами у Німеччині вже вимірюється сотнями, - Бундесвер

Представник Оперативного командування Бундесверу заявив, що кількість повідомлень про помічені дрони почала помітно зростати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Водночас останнім часом такі повідомлення стали регулярними.

"Кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, значно зросла та утримується на стабільному рівні", - наголосив він.

У Бундесвері зазначили, що переважно йдеться про поодинокі безпілотники. Водночас військові іноді фіксують і цілі рої дронів.

Представник Оперативного командування не став розкривати деталі окремих інцидентів чи повідомляти додаткову інформацію про них.

У Німеччині говорять й про ширші гібридні загрози

Проблема з безпілотниками є лише однією зі складових ширшої безпекової ситуації, з якою стикається Німеччина.

У Бундесвері зазначили, що країна щодня має справу з різними формами гібридних загроз. Серед них - дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.

При цьому в німецькому військовому командуванні не стали прямо пов'язувати зафіксовані польоти безпілотників із конкретною державою.