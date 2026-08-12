UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кількість інцидентів з дронами у Німеччині вже вимірюється сотнями, - Бундесвер

18:38 12.08.2026 Ср
2 хв
Військові фіксують не лише поодинокі дрони, а й цілі їхні рої
aimg Марія Науменко
Фото: безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)

У Німеччині дедалі частіше фіксують польоти невідомих безпілотників, а загальна кількість таких інцидентів уже вимірюється сотнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Представник Оперативного командування Бундесверу заявив, що кількість повідомлень про помічені дрони почала помітно зростати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Водночас останнім часом такі повідомлення стали регулярними.

"Кількість повідомлень про спостереження дронів, пов’язаних із Бундесвером, значно зросла та утримується на стабільному рівні", - наголосив він.

У Бундесвері зазначили, що переважно йдеться про поодинокі безпілотники. Водночас військові іноді фіксують і цілі рої дронів.

Представник Оперативного командування не став розкривати деталі окремих інцидентів чи повідомляти додаткову інформацію про них.

У Німеччині говорять й про ширші гібридні загрози

Проблема з безпілотниками є лише однією зі складових ширшої безпекової ситуації, з якою стикається Німеччина.

У Бундесвері зазначили, що країна щодня має справу з різними формами гібридних загроз. Серед них - дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство та диверсії.

При цьому в німецькому військовому командуванні не стали прямо пов'язувати зафіксовані польоти безпілотників із конкретною державою.

Нагадаємо, один із останніх резонансних інцидентів стався в ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига. Роботу летовища тимчасово призупинили після того, як біля злітної смуги виявили підозрілий дрон із вибухівкою неподалік українського вантажного літака Ан-124.

Згодом слідчі знайшли біля місця атаки антену, а на дроні та вибухівці — сліди ДНК. Безпілотник, за даними слідства, спеціально модифікували для атаки. Правоохоронці також перевіряють можливий російський слід.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гібридна війнаДрониБундесвер