Число инцидентов с дронами в Германии уже измеряется сотнями, - Бундесвер
В Германии все чаще фиксируют полеты неизвестных беспилотников, а общее количество подобных инцидентов уже измеряется сотнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).
Представитель Оперативного командования Бундесвера заявил, что количество сообщений о замеченных дронах начало заметно расти после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В то же время, в последнее время такие сообщения стали регулярными.
"Количество сообщений о наблюдениях дронов, связанных с Бундесвером, значительно возросло и удерживается на стабильном уровне", - подчеркнул он.
В Бундесвере отметили, что в основном речь идет о единичных беспилотниках. В то же время военные иногда фиксируют и целые рои дронов.
Представитель Оперативного командования не стал раскрывать детали отдельных инцидентов или сообщать о них дополнительную информацию.
В Германии говорят и о более широких гибридных угрозах
Проблема с беспилотниками является лишь одной из составляющих более широкой ситуации безопасности, с которой сталкивается Германия.
В Бундесвере отметили, что страна каждый день имеет дело с разными формами гибридных угроз. Среди них – дезинформация, фейковые новости, кибератаки, шпионаж и диверсии.
При этом в немецком военном командовании не стали напрямую увязывать зафиксированные полеты беспилотников с конкретным государством.
Напомним, один из последних резонансных инцидентов произошел в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига. Работу аэродрома временно приостановили после того, как возле взлетной полосы обнаружили подозрительный дрон со взрывчаткой неподалеку от украинского грузового самолета Ан-124.
Впоследствии следователи нашли у места атаки антенну, а на дроне и взрывчатке - следы ДНК. Беспилотник, по данным следствия, специально модифицировался для атаки. Правоохранители также проверяют возможный российский след.