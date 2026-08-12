Число инцидентов с дронами в Германии уже измеряется сотнями, - Бундесвер

В Германии все чаще фиксируют полеты неизвестных беспилотников, а общее количество подобных инцидентов уже измеряется сотнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) .

Представитель Оперативного командования Бундесвера заявил, что количество сообщений о замеченных дронах начало заметно расти после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В то же время, в последнее время такие сообщения стали регулярными.

"Количество сообщений о наблюдениях дронов, связанных с Бундесвером, значительно возросло и удерживается на стабильном уровне", - подчеркнул он.

В Бундесвере отметили, что в основном речь идет о единичных беспилотниках. В то же время военные иногда фиксируют и целые рои дронов.

Представитель Оперативного командования не стал раскрывать детали отдельных инцидентов или сообщать о них дополнительную информацию.

В Германии говорят и о более широких гибридных угрозах

Проблема с беспилотниками является лишь одной из составляющих более широкой ситуации безопасности, с которой сталкивается Германия.

В Бундесвере отметили, что страна каждый день имеет дело с разными формами гибридных угроз. Среди них – дезинформация, фейковые новости, кибератаки, шпионаж и диверсии.

При этом в немецком военном командовании не стали напрямую увязывать зафиксированные полеты беспилотников с конкретным государством.