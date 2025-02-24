Количество больных гриппом и ОРВИ в Киеве существенно увеличилось: достигнут ли эпидпорог

Сколько детей и взрослых болеют в Киеве

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали, что в период с 17 по 23 февраля (в течение 8 недели эпидемического сезона) уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения стал выше (по сравнению с прошлой неделей) на 8,2%.

В целом за это время в столице заболели 16 471 человек.

"Недельный интенсивный показатель заболеваемости ниже эпидемического порога в 1,4 раза", - отметили специалисты.

Кроме того, украинцам рассказали о количестве детей, заболевших гриппом и ОРВИ:

всего - 9 569 (-1,2% по сравнению с предыдущей неделей);

школьники - 9 569;

дети, посещающие детские дошкольные учреждения - 2 320.

Между тем количество взрослых, заболевших гриппом и ОРВИ:

всего - 6 902 (+24,7% по сравнению с предыдущей неделей);

65 лет и старше (группа риска) - 775.

Пост Киевского городского ЦКПБ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

В завершение гражданам сообщили о количестве госпитализированных больных гриппом и ОРВИ:

дети - 321;

взрослые - 147.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве (инфографика: facebook.com/kyiv.cdc)