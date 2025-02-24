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Количество больных гриппом и ОРВИ в Киеве существенно увеличилось: достигнут ли эпидпорог

В Киеве стало больше больных гриппом и ОРВИ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали об уровне заболеваемости населения гриппом и ОРВИ. По данным экспертов, по сравнению с прошлой неделей он увеличился на 8,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу учреждения в Facebook.

Сколько детей и взрослых болеют в Киеве

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали, что в период с 17 по 23 февраля (в течение 8 недели эпидемического сезона) уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения стал выше (по сравнению с прошлой неделей) на 8,2%.

В целом за это время в столице заболели 16 471 человек.

"Недельный интенсивный показатель заболеваемости ниже эпидемического порога в 1,4 раза", - отметили специалисты.

Кроме того, украинцам рассказали о количестве детей, заболевших гриппом и ОРВИ:

  • всего - 9 569 (-1,2% по сравнению с предыдущей неделей);
  • школьники - 9 569;
  • дети, посещающие детские дошкольные учреждения - 2 320.

Между тем количество взрослых, заболевших гриппом и ОРВИ:

  • всего - 6 902 (+24,7% по сравнению с предыдущей неделей);
  • 65 лет и старше (группа риска) - 775.

Пост Киевского городского ЦКПБ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

В завершение гражданам сообщили о количестве госпитализированных больных гриппом и ОРВИ:

  • дети - 321;
  • взрослые - 147.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве (инфографика: facebook.com/kyiv.cdc)

Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен уже в 16 областях.

Учитывая такую ситуацию, в некоторых регионах могут вводить усиленные противоэпидемические мероприятия (в том числе и локальный карантин).

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас наблюдается "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.

Учитывая такую ситуацию, ключевая задача специалистов - мониторить и эпидемическую ситуацию, и загруженность коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.

По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

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