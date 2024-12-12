Количество атак не снижается вторые сутки. Военные рассказали о ситуации на фронте

Уже вторые сутки количество атак оккупантов превышает 200. Больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Ситуация на фронте остается сложной. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового.

На Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении минувшие сутки противник проводил две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Активно применяя управляемые авиабомбы на Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецкая.

На Покровском направлении ВСУ приостановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию. Штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахового, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки.

На Времевском направлении противник совершил 29 штурмов позиций ВСУ в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении противник вчера наступательных действий не производил.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении враг однажды атаковал позиции ВСУ защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 22 атаки российских захватчиков.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.