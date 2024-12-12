Кількість атак не знижується другу добу. Військові розповіли про ситуацію на фронті

Вже другу добу кількість атак окупантів перевищує 200. Найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Ситуація на фронті залишається складною. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Піщаного, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники 30 разів атакували позиції українських захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку минулої доби противник проводив дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

Активно застосовуючи керовані авіабомби на Торецькому напрямку минулої доби окупанти п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію. Штурмував українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 29 штурмів позицій ЗСУ в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку противник вчора наступальних дій не проводив.

Минулої доби на Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції ЗСУ оборонців поблизу Новоандріївки.

П’ять разів безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.