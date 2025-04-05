Несколько украинских чиновников прошли полиграф из-за утечки деталей соглашения о недрах, - FT

Нескольких украинских чиновников проверили на полиграфе. Причиной этого была утечка деталей соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Как пишет издание, президент Украины Владимир Зеленский приказал СБУ провести расследование после того, как произошла утечка деталей нового проекта соглашения между США и Украиной о недрах.

Расследование инициировали после того, как детали соглашения опубликовал народный депутат Ярослав Железняк. Он отмечал, что это не финальный документ и текст, вероятно, будут редактировать. То есть это были пожелания американской стороны по состоянию на 23 марта. Ярослав Железняк отметил, что его источники - это не украинские чиновники.

По данным Железняка, в новом варианте соглашения американцы предлагают, чтобы большинство в управлении фондом составляли представители США (3 из 5 членов). Соглашение якобы касается всех полезных ископаемых Украины: и новых, и уже используемых. По информации нардепа, все новые инвестиционные проекты сначала должны предлагаться американской стороне. При этом в соглашении о гарантиях безопасности для Украины ничего не указано.

Во время брифинга с журналистами 28 марта президент Владимир Зеленский удивился, что он сам еще не читал документ, а "депутаты уже все знают".

Собеседники FT заявили, что проверку на детекторе лжи уже прошли сотрудники нескольких министерств, однако они не уточнили, сколько именно людей уже проверили. Источники РБК-Украина в различных органах власти также подтверждают информацию о полиграфе.

Офис президента на запрос журналистов не ответил. А СБУ ответила, что действует в рамках закона, защищая безопасность Украины, и сохраняет в тайне некоторые детали своей деятельности.