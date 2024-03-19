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Дроны вывели из строя 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей России, - Bloomberg

Россия, Вторник 19 марта 2024 09:02
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Дроны вывели из строя 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей России, - Bloomberg Фото: Удары дронов лишили Россию 10-15% нефтепереработки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В результате ударов украинских беспилотников были выведены из строя мощности российских НПЗ объемом от 600 до 900 тысяч баррелей, что составляет от 10% до 15% ежедневной нефтепереработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По оценкам генерального директора Gunvor Торбьорна Торнквиста, было ведено из строя около 600 тысяч баррелей.

Удары дронов поразили несколько заводов в России, некоторые глубоко внутри ее границ, в результате чего фьючерсы на дизельное топливо выросли четвертую сессию подряд.

"Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что это, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей", - сказал Торнквист.

Gunvor была крупным торговцем российской нефтью до вторжения в Украину, но прекратила торговлю вскоре после начала войны.

Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потерял около 900 тысяч баррелей в день. Для восстановления мощностей может пройти "несколько недель, если не месяцев", а удары добавят примерно 4 доллара за баррель премии за риск к мировым ценам на нефть, отмечают аналитики.

Удары по НПЗ

Напомним, цены на нефть выросли после ударов украинских дронов по российским НПЗ. Газ в Европе также подорожал из-за "геополитического риска".

Издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения понесли восемь объектов.

Подробнее о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

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