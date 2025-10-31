"Кил зона" на фронте увеличилась до 20 км, - Сырский
На фронте растет концентрация вражеских беспилотных средств поражения, "кол зона" увеличилась до 20 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Сегодня Сырский провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения ВСУ.
"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "кол зона" увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно стоит перед новыми вызовами на которые должны вовремя и эффективно реагировать", - отметил Сырский.
По его словам, одним из таких решений является широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции.
Главнокомандующий отдал необходимые распоряжения по поставке в войска новых наземных дронов и всестороннего содействия развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами.
"Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть", - подчеркнул Сырский.
Также во время совещания отдельно остановились на вопросах совершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых.
"Поддержал предложение привлечь для прицельной эвакуации соответствующие военные вертолеты, оборудовав их необходимой медицинской аппаратурой", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Во время совещания обсудили и другие задачи, касающиеся помощи раненым воинам, а также улучшения работы медицинских постов, стабилизационных пунктов, повышения уровня их безопасности.
Сырский поручил усилить бригады на самых сложных направлениях фронта
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил обеспечить бригады, которые воюют на самых сложных направлениях фронта, всем необходимым, в том числе резервами, дополнительными боеприпасами, БПЛА, специальными средствами.
По словам Сырского, основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя и восстановление боеспособности воинских частей.