"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, - Сирський

На фронті зростає концентрація ворожих безпілотних засобів ураження, "кіл зона" збільшилася до 20 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сьогодні Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення ЗСУ.

"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати", - зазначив Сирський.

За його словами, одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції.

Головнокомандувач віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами.

"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть", - наголосив Сирський.

Також під час наради окремо зупинилися на питаннях вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених.

"Підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Під час наради обговорили й інші завдання, що стосуються допомоги пораненим воїнам, а також поліпшення роботи медичних постів, стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки.