"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, - Сирський
На фронті зростає концентрація ворожих безпілотних засобів ураження, "кіл зона" збільшилася до 20 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сьогодні Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення ЗСУ.
"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати", - зазначив Сирський.
За його словами, одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції.
Головнокомандувач віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами.
"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть", - наголосив Сирський.
Також під час наради окремо зупинилися на питаннях вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених.
"Підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Під час наради обговорили й інші завдання, що стосуються допомоги пораненим воїнам, а також поліпшення роботи медичних постів, стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки.
Сирський доручив підсилити бригади на найскладніших напрямках фронту
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив забезпечити бригади, які воюють на найскладніших напрямках фронту, усім необхідним, у тому числі резервами, додатковими боєприпасами, БПЛА, спеціальними засобами.
За словами Сирського, основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою та відновлення боєздатності військових частин.