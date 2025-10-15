ua en ru
Сырский поручил усилить бригады на самых сложных направлениях фронта

Среда 15 октября 2025 18:04
Сырский поручил усилить бригады на самых сложных направлениях фронта Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил обеспечить бригады, которые воюют на самых сложных направлениях фронта, дополнительными резервами и оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сырского.

"Мое первоочередное внимание - тем направлениям фронта, где сложнее всего. Отработал в воинских частях и подразделениях, которые сдерживают противника, в частности на границе с Днепропетровской областью", - рассказал Сырский.

По докладам командиров на местах главнокомандующий ознакомился с последними изменениями оперативной обстановки. Вместе рассмотрели проблемные вопросы и наметили пути их решения.

По словам Сырского, основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя и восстановление боеспособности воинских частей.

"Отдал необходимые поручения для обеспечения бригад всем необходимым, в том числе резервами, дополнительными боеприпасами, БПЛА, специальными средствами", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что штурмовым подразделениям Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Донецкой области удалось продвинуться до 1,6 км.

Всего за время Добропольской операции, по состоянию на утро 13 октября, освобождено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км - зачищено от ДРГ противника.

Также Сырский заявил, что современное поле боя определяют ударные дроны, а зона поражения может достигать до 10 километров. При таких условиях особое значение приобретает оперативная эвакуация раненых, развитие логистики и военной медицины.

