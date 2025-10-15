Сырский поручил усилить бригады на самых сложных направлениях фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил обеспечить бригады, которые воюют на самых сложных направлениях фронта, дополнительными резервами и оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сырского.
"Мое первоочередное внимание - тем направлениям фронта, где сложнее всего. Отработал в воинских частях и подразделениях, которые сдерживают противника, в частности на границе с Днепропетровской областью", - рассказал Сырский.
По докладам командиров на местах главнокомандующий ознакомился с последними изменениями оперативной обстановки. Вместе рассмотрели проблемные вопросы и наметили пути их решения.
По словам Сырского, основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя и восстановление боеспособности воинских частей.
"Отдал необходимые поручения для обеспечения бригад всем необходимым, в том числе резервами, дополнительными боеприпасами, БПЛА, специальными средствами", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Ситуация на фронте
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что штурмовым подразделениям Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Донецкой области удалось продвинуться до 1,6 км.
Всего за время Добропольской операции, по состоянию на утро 13 октября, освобождено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км - зачищено от ДРГ противника.
Также Сырский заявил, что современное поле боя определяют ударные дроны, а зона поражения может достигать до 10 километров. При таких условиях особое значение приобретает оперативная эвакуация раненых, развитие логистики и военной медицины.