На каких условиях США возобновили помощь Украине и чья идея о перемирии: эксклюзив РБК-Украина

"Это произошло в процессе переговоров, значительная часть была посвящена обсуждению украинских предложений о тишине в небе и море, американской стороне это предложение нравилось, потом они вышли со встречным предложением расширить, мы согласовывали дальше формулировки, в каком самом виде, финальный результат - в совместном заявлении", - рассказал собеседник.

Украине не выдвигали никаких дополнительных предпосылок для возобновления американской помощи. Основной была готовность к прекращению огня. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Все предпосылки и условия изложены в заявлении, никаких других условий или предпосылок не было, основное - готовность к прекращению огня", - заявил источник.

На вопрос о том, когда и как может состояться подписание соглашения по добыче полезных ископаемых, собеседник отметил: "Как можно быстрее. Украина готова".

Собеседник, на вопрос о том, обсуждались ли в Джидде конкретные гарантии безопасности для Украины: "Обсуждалась военная помощь и обмен разведданными, в результате переговоров они были разблокированы".

30 дневное перемирие. О чем договорились США и Украина на переговорах

Напомним, что во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись 8-часовые переговоры между украинской и американской делегациями на высоком уровне. Сторонам удалось согласовать ряд вопросов, в том числе о временном прекращении огня в войне между Украиной и РФ и возобновлении военной помощи Киеву со стороны США.

Важным элементом является то, что Украина пойдет на 30-дневное перемирие только при условии, что Россия согласится на аналогичный шаг.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что теперь "мяч на стороне Путина", подчеркивая, что от решения Кремля зависит дальнейшее развитие событий. Это мнение также разделяют и европейские лидеры.

После переговоров Украины и США американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Путин согласится на перемирие и рассказал свое намерение обсудить этот вопрос с российским диктатором уже на этой неделе.

В Кремле впервые сегодня выступили с реакцией касательно идеи 30-дневного перемирия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "пока не стоит забегать вперед в этом вопросе".

При этом сам Путин пока никак не комментировал эту инициативу. В то же время, Reuters со ссылкой на источник среди российских властей сообщает, что Путину "будет трудно согласиться на это (прекращение огня, - ред.)" в нынешнем виде".