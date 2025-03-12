На яких умовах США відновили допомогу Україні та чия ідея про перемир'я: ексклюзив РБК-Україна

"Це відбулося в процесі переговорів, значна частина була присвячена обговоренню українських пропозицій про тишу у небі та морі, американській стороні ця пропозиція подобалася, потім вони вийшли з зустрічною пропозицією розширити, ми узгоджували далі формулювання, в якому самому вигляді, фінальний результат - в спільній заяві", - розповів співрозмовник.

Україні не висували жодних додаткових передумов для відновлення американської допомоги. Основною була готовність до припинення вогню. Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Всі передумови та умови викладені в заяві, жодних інших умов чи передумов не було, основне - готовність до припинення вогню", - заявило джерело.

На питання про те, коли і як може відбутись підписання угоди щодо видобутку корисних копалин, співрозмовник зазначив: "Якнайшвидше. Україна готова".

Співрозмовник, на питання про те, чи обговорювались в Джидді конкретні гарантії безпеки для України: "Обговорювалася військова допомога та обмін розвідданими, внаслідок переговорів вони були розблоковані".

30 денне перемир'я. Про що домовилися США та Україна на переговорах

Нагадаємо, що у вівторок, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) відбулися 8-годинні перемовини між українською та американською делегаціями на високому рівні. Сторонам вдалося узгодити низку питань, зокрема про тимчасове припинення вогню у війні між Україною та РФ та поновлення військової допомоги Києву з боку США.

Важливим елементом є те, що Україна піде на 30-денне перемир’я лише за умови, якщо Росія погодиться на аналогічний крок.

Тож держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що тепер "м'яч на боці Путіна", підкреслюючи, що від рішення Кремля залежить подальший розвиток подій. Цю думку також поділяють і європейські лідери.

Після перемовин України та США американський президент Дональд Трамп висловив сподівання, що Путін погодиться на перемир'я, і розповів свій намір обговорити це питання з російським диктатором вже цього тижня.

Натомість в Кремлі вперше сьогодні виступили з реакцією щодо ідеї 30 денного перемир'я. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "поки не варто забігати наперед у цьому питанні".

При цьому сам Путін поки ніяк не коментував цю ініціативу. Водночас Reuters із посиланням на джерело серед російської влади повідомляє, що Путіну "буде важко погодитись на це (припинення вогню, - ред.)" у нинішньому вигляді".